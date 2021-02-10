Депутат Госдумы РФ Панина прокомментировала санкционный список Прибалтики

Желание Прибалтики и Польши выступить в роли радетелей за права человека может вызвать лишь изумление, заявили в Госдуме РФ.

Желание Прибалтики и Польши выступить в роли радетелей за права человека может вызвать лишь изумление, заявили в Госдуме РФ.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила абсурдность борьбы за человеческие права в этих государствах. По ее словам, там уже много лет идут политические репрессии и гонения на свободу слова, передает РИА Новости.

Намерение стран Прибалтики ввести собственные санкции против РФ является закономерным. Правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада, заявила Панина.