5:00 10 Февраля 2021Политика
Депутат Госдумы РФ Панина прокомментировала санкционный список Прибалтики
Желание Прибалтики и Польши выступить в роли радетелей за права человека может вызвать лишь изумление, заявили в Госдуме РФ.
Желание Прибалтики и Польши выступить в роли радетелей за права человека может вызвать лишь изумление, заявили в Госдуме РФ.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила абсурдность борьбы за человеческие права в этих государствах. По ее словам, там уже много лет идут политические репрессии и гонения на свободу слова, передает РИА Новости.
Намерение стран Прибалтики ввести собственные санкции против РФ является закономерным. Правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода "цепных псов" коллективного Запада, заявила Панина.