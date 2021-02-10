Решение Италии использовать вакцину "Спутник V" может привести к расколу ЕС
Власти Италии выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19. Это решение привело к возмущению в странах Евросоюза.
Приобретение Римом "Спутника V" может стать основанием для краха ЕС, заявил журналист Тим Макналти Daily Express. Он напомнил, что министр здравоохранения Италии Лацио Алессио Д’Амато считает российский препарат средством для ускорения программы вакцинации в стране.
Решение итальянских властей об использовании лекарства против коронавируса из России, по мнению Макналти, "угрожает Евросоюзу расколом". Борьба ЕС за обеспечение адекватных поставок началась после проблем со снабжением вакцинами AstraZeneca и Pfizer.
Кроме того, в статье отмечается, что помимо Италии, Австрия тоже готова внедрить в стране "Спутник V". Такое же желание выразила и Германия. Признание препарата способно "расколоть ЕС", заявил журналист.