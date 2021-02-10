Лавров назвал ключевые задачи дипломатической службы в России

Глава МИД Сергей Лавров оценил роль России в мире в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника. Также министр обозначил основные цели в дипотношениях РФ.

Глава МИД Сергей Лавров оценил роль России в мире в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника. Также министр обозначил основные цели в дипотношениях РФ.

Дипломат считает, что Россия является основным гарантом формирующегося более справедливого многополярного мироустройства, передает РИА Новости. Лавров отметил, что РФ продвигает объединительную повестку дня, руководствуясь принципами устава ООН. Кроме того, страна совершенствует партнерство с большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке.

Среди ключевых задач дипломатической службы в России глава МИД РФ отметил комплексное обустройство "евразийского дома", унификацию развивающихся на континентальном пространстве интеграционных процессов, а также укрепление общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения.