Адвокат Шоэн напомнил инициаторам импичмента о нынешнем статусе Трампа

Дональд Трамп больше не является президентом США. Его нельзя отрешить от должности, которой он и так уже лишился, заявил адвокат Дэвид Шоэн, говоря об импичменте.

Дональд Трамп больше не является президентом США. Его нельзя отрешить от должности, которой он и так уже лишился, заявил адвокат Дэвид Шоэн, говоря об импичменте.

Юрист сослался на Конституцию Соединенных Штатов. В ней сказано, что импичмент может быть объявлен только действующему главе государства.

"Президенты подлежат импичменту постольку, поскольку президенты могут быть отрешены от должности. Но бывшие президенты не подлежат (импичменту), потому что их нельзя отрешить", — подчеркнул Шоэн.

Демократы не готовы согласиться с адвокатом. Они считают, что если бы возможность объявлять импичмент задним числом отсутствовала, то президент незадолго до ухода с должности мог бы безнаказанно нарушать закон.