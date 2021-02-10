Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:50   10 Февраля 2021
Политика

Адвокат Шоэн напомнил инициаторам импичмента о нынешнем статусе Трампа

Адвокат Шоэн напомнил инициаторам импичмента о нынешнем статусе Трампа

Дональд Трамп больше не является президентом США. Его нельзя отрешить от должности, которой он и так уже лишился, заявил адвокат Дэвид Шоэн, говоря об импичменте.

Юрист сослался на Конституцию Соединенных Штатов. В ней сказано, что импичмент может быть объявлен только действующему главе государства.

"Президенты подлежат импичменту постольку, поскольку президенты могут быть отрешены от должности. Но бывшие президенты не подлежат (импичменту), потому что их нельзя отрешить", — подчеркнул Шоэн.

Демократы не готовы согласиться с адвокатом. Они считают, что если бы возможность объявлять импичмент задним числом отсутствовала, то президент незадолго до ухода с должности мог бы безнаказанно нарушать закон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #импичмент #адвокат трампа #шоэн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров