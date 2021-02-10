Жительница Харькова высказалась против политики Киева в прямом эфире

Жительница Харькова позвонила в одну из передач украинского телеканала и раскритиковала политику Киева. Вместо ответа на слова женщины звонок прервали.

Жительница Харькова позвонила в одну из передач украинского телеканала и раскритиковала политику Киева. Вместо ответа на слова женщины звонок прервали.

Звонок женщины из Харькова попал в эфир украинского телеканала "Наш". Дама высказала несогласие с политикой Киева, заявив, что не может согласиться ни с чем, что происходит сейчас в стране. Украинка рассказала, что у нее есть и русские, и белорусские корни, а сама она всю жизнь прожила в Харькове.

"Что я могу рассказать своим потомкам, как объяснить вот сейчас вот эту драчку, которая проходит у нас в стране?" — спросила женщина у телеведущих.

Женщина сказала, что ее лишают русских и белорусских корней. В ответ на заявление женщины ведущие попробовали отшутиться, но затем и вовсе звонок харьковчанки оборвали.