Специалист по инвестициям Кричевский рассказал о рисках при покупке жилья

Нарушения при совершении покупки или продажи недвижимости могут стать основанием для ее оспаривания. Об этом рассказал специалист АУФИ Алексей Кричевский.

Нарушения при совершении покупки или продажи недвижимости могут стать основанием для ее оспаривания. Об этом рассказал специалист АУФИ Алексей Кричевский.

Эксперт рынка недвижимости в беседе с "Прайм" рассказал о проблемах, которые могут возникнуть у участников потенциально сделки. Он объяснил, что при оформлении ипотеки на новостройки, вопросов со стороны банка возникать не будет, пока клиент своевременно вносит платежи.

Отсутствие страховки также не является поводом для расторжения ипотечного договора, однако может увеличить кредитную ставку, поэтому следует зафиксировать ее размер на весь период кредитования без права банка на ее повышение, посоветовал эксперт.

Покупка вторичного жилья несет больше рисков. Здесь лучше обратиться за помощью к опытному брокеру или юристу. Недвижимость в старом фонде может нести в себе подводные камни в виде ренты, права пожизненного пользования, материнского капитала, право детей на долю в квартире и прочее. Все нюансы можно отследить при проверке сделки специалистами. В идеальном варианте – это полная проверка жилья и нотариально заверяемая сделка, заключил Кричевский.