Опубликован рейтинг самых щедрых миллиардеров-благотворителей в 2020 году

Глава компании Amazon Джефф Безос и его экс-жена Маккензи Скотт выделили больше всех денег на благотворительность в прошлом году. Рейтинг составил The Chronicle of Philanthropy.

Глава компании Amazon Джефф Безос и его экс-жена Маккензи Скотт выделили больше всех денег на благотворительность в прошлом году. Рейтинг составил The Chronicle of Philanthropy.

Журнал занимается освещением работы благотворительных организаций, которые предоставили отчеты от своих благодетелях. Вклад Безоса оценивается в 10,15 миллиарда долларов. Его бывшая супруга пожертвовала 5,73 миллиарда долларов. Третье место в рейтинге занял экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг с суммой 1,6 миллиарда в различные фонды.

На четвертой позиции оказался бизнесмен из США Филип Найт, выделивший 1,36 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров руководитель социальной сети Twitter Джек Дорси. Его пожертвования за прошлый год равняются 1 миллиарду рублей.