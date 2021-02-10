Депутата выгнали из парламента Новой Зеландии из-за отсутствия галстука

Представитель аборигенов маори Равири Вайтити вступил в спор со спикером палаты представителей Тревором Маллардом из-за дресс-кода на заседании парламента Новой Зеландии.

Представитель аборигенов маори Равири Вайтити вступил в спор со спикером палаты представителей Тревором Маллардом из-за дресс-кода на заседании парламента Новой Зеландии.

Вайтити появился в зале в традиционном украшении"хей-тики", которым заменил привычный для многих галстук. Спикер не дал депутату задать вопрос, аргументировав это тем, что высказываться могут только парламентарии с галстуком, передает РИА Новости.

"Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку", — заявил Вайтити.

Депутат уже получал предупреждения из-за отказа носить галстук на заседаниях парламента. Равири Вайтити представляет народ маори, известный своей воинственностью и самобытностью.