Мария Захарова обвинила депутатов Европарламента в унижении Борреля

Депутаты Европарламента сами "унижают" верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Такое заявление сделала дипломат Мария Захарова.

Депутаты Европарламента сами "унижают" верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Такое заявление сделала дипломат Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире "России-24" заявление об "унижении" Борреля, которое якобы произошло в Москве. По словам дипломата, депутаты Европарламента сами унижают Борреля, выдавая его визит в РФ "за непонятно что".

"И вот теперь у них во всем виноват Боррель. До этого во всех проблемах был виноват (бывший президент США Дональд — Прим. ред) Трамп", — заметила Захарова.

Депутаты Европарламента на прошедших специальных слушаниях жестко критиковали действия Борреля во время его рабочего визита в Москву. Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности упрекнули в самом факте поездки в Россию, недостаточно жесткой позиции в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также в несвоевременной реакции на высылку европейских дипломатов за участие в несогласованных акциях.