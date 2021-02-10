Сенат США высказался за конституционность процесса по импичменту Трампу

Сенат Конгресса США считает конституционным процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования.

Сенат Конгресса США считает конституционным процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют итоги соответствующего голосования.

Суды впервые обсуждали возможность вынесения импичмента бывшему главе государства. Специалисты по конституционному праву имеют различные мнения по этому поводу. Однако сенаторы посчитали, что могут самостоятельно разобраться в этом вопросе, в связи с чем процесс импичмента будет продолжен.

В пользу конституционного импичмента Трампу высказались 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Против инициативы проголосовали 44 сенатора-республиканца. Для вынесения импичмента необходимо 67 голосов.