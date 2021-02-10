Онлайн-заявления на выплату пенсий за умершими появятся в 2022 году в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вступлении в силу изменений в правовые акты. Теперь россияне смогут подавать заявления в электронном виде.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вступлении в силу изменений в правовые акты. Теперь россияне смогут подавать заявления в электронном виде.

Возможность подать заявление на выплату пенсий правопреемниками умерших застрахованных лиц начнет действовать с 30 января 2022 года. Заявление о выплатах или отказе от них можно предоставить онлайн-форме.

"Заявление о выплате средств пенсионных накоплений или заявление об отказе от получения средств может быть представленно в форме электронного докуменда, который передается в ПФР с использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования", – говорится в документе.

С 30 января 2022 года электронное заявление можно подать в Пенсионный фонд на портале Госуслуг в разделе "функции". Заявление необходимо подписать простой электронной подписью правопреемника.