Шугалей призвал власти ЦАР отказаться от переговоров с бандформированиями

Продление оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении Центральноафриканской Республики мешает стабилизации ситуации в регионе, считает российский социолог Максим Шугалей.

Продление оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении Центральноафриканской Республики мешает стабилизации ситуации в регионе, считает российский социолог Максим Шугалей.

Он призвал правительство ЦАР отказаться от переговоров с боевиками из-за того, что те нарушили ряд договоренностей, передает Федеральное агентство новостей.

Шугалей полагает, что вооруженные силы (FACA) способны дать отпор бандформированиям, поэтому любые договоренности с ними маловероятны.

При этом социолог указал на слабое вооружение правительственных сил. Виной тому санкции международного сообщества на поставки военной техники в ЦАР. Шугалей призвал международное сообщество отменить санкции, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.

Однако ученый отметил и положительную сторону ситуации. Это российские инструкторы, которые официально прибыли в регион для обучения и консультирования местных военачальников.