«Взгляд»: Украина рассчитывает на помощь «страны-агрессора»

Украина, чья энергосистема оказалась полностью разбалансирована и испытывает стресс при любых пиковых нагрузках, вынуждена обращаться за помощью к странам, в отношении которых сама недавно вводила санкции – к Белоруссии и России.

Украина, чья энергосистема оказалась полностью разбалансирована и испытывает стресс при любых пиковых нагрузках, вынуждена обращаться за помощью к странам, в отношении которых сама недавно вводила санкции – к Белоруссии и России.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет бизнес-аналитик Глеб Простаков, напоминая, что буквально в ноябре 2020 года власти Украины следом за Европой ввели санкции против ряда белорусских политиков, которые, как считает Запад, причастны к фальсификации итогов президентских выборов. Однако в критический момент с просьбой о закупке электроэнергии Киев обратился именно к Минску, не говоря уже о том, что энергосырье Украина продолжает покупать у России, которую иначе, чем «страной-агрессором» уже давно не называет.

При этом аналитик напоминает о продолжающемся жестком торге вокруг достройки газопровода «Северный поток – 2». В случае реализации этого проекта, помешать которой Соединенные Штаты Америки, видимо, не могут при всем желании, Украина рискует лишится транзита российского газа через свою территорию, потеряв при этом ежегодный доход в размере 2,5 – 3 миллиардов долларов, что составляет 6-8% госбюджета.

«В этой ситуации обсуждается компромиссное решение: строительство «Северного потока – 2» будет продолжено, но условием его эксплуатации должно стать продолжение прокачки газа через Украину, — отмечает Простаков. — Иными словами, с точки зрения Запада, Россия для Украины, конечно, враг, но обеспечивать Киев доходами от транзита газа, решать проблемы ее энергосистемы должна именно Москва. Цинизм зашкаливает».

В Кремле, по его словам, эту игру решили поддержать. И во уже на днях крымский парламент выразил готовность поставлять Украине электроэнергию, если та со своей стороны восстановит ею же разрушенные технические возможности.

Если украинское правительство согласится на это предложение и восстановит энергосообщение с полуостровом, оно таким образом не просто признает ущербность организованной в 2014 году блокады. Но также, вступив в переговоры с российскими властями Крыма, Украина признает субъектность якобы «оккупированного» полуострова.

«Но на другой чаше весов – проблема дефицита электроэнергии в самой Украине и угроза массовых отключений. На фоне ухудшения экономической ситуации, тарифных протестов населения, коллапс коммунальной системы – последнее, что нужно властям», — напоминает аналитик.

Напомним, по сообщениям украинского Минэнерго, в условиях суровой зимы страна столкнулась с катастрофической нехваткой угля для теплоэлектростанций. Запасов твердого топлива в лучшем случае хватит на несколько ближайших дней.

В этой ситуации Украина была вынуждена обратиться за помощью к Белоруссии и России, возобновив закупку электроэнергии из белорусских сетей в начале января 29021 года, а из российских сетей с 1 февраля.