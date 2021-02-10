Die Welt: слова Штайнмайера о начале Второй мировой войны вызвали гнев посла Украины

Посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возмутили и привели в недоумение слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который, говоря о богатой на события российско-немецкой истории упомянул о жертвах СССР в годы Второй мировой войны.

Украинского посла в ФРГ Андрея Мельника возмутили и привели в недоумение слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который, говоря о богатой на события российско-немецкой истории упомянул о жертвах СССР в годы Второй мировой войны.

Об этом с удивлением пишет немецкое издание Die Welt, отмечая, что гнев украинского дипломата и официального Киева вызвали слова Штайнмайера о том, что газопровод «Северный поток – 2» может стать мостом между Россией и Европой, а также о сложной истории, которая связывает российский и немецкий народы.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер, в интервью изданию Rheinische Post выступил в защиту достраивающегося газопровода, против которого так яростно выступает Украина, не желающая терять деньги за транзит российского газа в Европу по своей устаревшей и требующей ремонта газотранспортной системе. Штайнмайер считает, что «Северный поток – 2», возможно, является последним оставшимся связующим звеном между Россией и Европой.

К тому же, добавил президент ФРГ, Берлину следует учитывать и исторический контекст отношений с Россией. 22 июня 2021 года, напомнил он, исполнится ровно 80 лет со дня нападения фашистской Германии на СССР.

«Более 20 миллионов жителей Советского Союза пали жертвами той войны. Это не оправдывает никаких нарушений в российской политике сегодня, но мы не должны упускать из вида более масштабный контекст», — отметил немецкий политик.

Эти его слова и стали поводом для жесткой отповеди, которая последовала со стороны украинского посла в Берлине, который поспешил заявить, что высказывания Штайнмайера глубоко задели всех украинцев.

По словам Мельника, Штайнмайер позволил себе «опасное искажение истории», не упомянув, что жертвами немецко-фашистских оккупантов стали миллионы жителей Украинской ССР, входившей в те годы в состав Советского Союза. Также украинский посол счел нужным добавить, что газопровод «Северный поток – 2» является геополитическим инструментом Кремля и противоречит интересам Украины.

«Поэтому цинично именно в этой дискуссии подключать тему национал-социалистического господства и к тому же говорить о миллионах советских жертв немецкой войны на уничтожение и порабощение исключительно применительно к России», — заключил Мельник.

Приводя высказывание украинского дипломата, немецкое издание напоминает, что Киев является одним из наиболее жестких критиков российско-германского проекта «Северный поток – 2», который полностью отвечает интересам Германии и Европы.

По газопроводу, степень готовности которого на данный момент составляет 94%, газ будет напрямую без посредников поступать от российских производителей немецким потребителям. Мощность, проходящего по дну Балтийского моря, газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. И после того, как «Северный поток – 2» будет достроен и введен в эксплуатацию, Россия сократит объем газа, проходящего через украинскую ГТС, что отразится и на доходах украинской стороны за транзит.