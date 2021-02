We Are The Mighty: Россия обошла США, создав мощнейшее в мире ядерное оружие

Россия, несмотря на введенные против нее экономические и политические санкции сумела создать более мощное и смертоносное ядерное оружие, чем то, которое есть в распоряжении Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в материале американского издания We Are The Mighty, эксклюзивный перевод которого приводит российское информагентство «ПолитРоссия».

Автор статьи отмечает, что наличие самого мощного в мире ядерного оружия позволяет России обеспечить себе не только репутацию сильного противника, но и статус успешного экспортера вооружений.

«Имея ядерное оружие, такое как межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" и подводный беспилотник многоцелевой системы "Статус-6", Россия может нанести своим врагам более серьезные разрушения, чем когда-либо», — пишет американский обозреватель.

Также он напоминает, что США после распада СССР продолжают придерживаться доктрины ядерного сдерживания, важной частью которой являлось гарантированного взаимное уничтожение, по отношению к России – преемнику Советского Союза.

В настоящее время и США, и Россия поддерживают гораздо меньшие по объему ядерные арсеналы, чем в годы холодной войны. При этом, как выясняется, американцы позволили своему ядерному оружию в значительной мере устареть, в то время, как Россия, считая ядерное оружие инструментом в геополитической борьбе, прикладывала усилия к его усовершенствованию и преуспела в этом.

Сейчас Соединенный Штаты располагают ядерным арсеналом из 5 800 единиц оружия, из которых активными считаются 3 800 штук. В это число входят как минимум 400 МБР (межконтинентальных баллистических ракет) LGM-30 Minuteman с дальностью полета более 6000 миль и точностью до 800 футов, которые находятся в эксплуатации с 1970 года.

«Эти ракеты могут нести от одной до трех ядерных боеголовок, каждая с максимальной взрывной мощностью 475 килотонн, что дает этому оружию максимальную мощность 1,425 мегатонны», — сообщает автор.

То есть каждая из ракет Minuteman III обладает разрушительной способностью в 95 раз превышающей мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму. Однако, эти ракеты являются просто карликами по сравнению с наиболее современными и мощными ракетами России – РС-28 «Сармат», которые в текущем году поступают на вооружение Вооруженных сил РФ, подчеркивает обозреватель американского издания.

Разрушительная мощь российских МБР «Сармат» в 35 раз превосходит мощность американских Minuteman III, подчеркивает автор статьи. То есть одна такая ракета способна стереть с лица земли Францию или штат Техас. При этом дальность действия «Сармата» составляет 6 385 миль.

Помимо этих смертоносных ракет, у России есть и другое оружие Судного дня, ядерная мощность которого сопоставима с РС-28. К такому оружию можно отнести подводный беспилотник «Посейдон», который способен в автономном режиме преодолеть 8000 километров, двигаясь на глубине до тысячи метров к заданной цели.

«Одни утверждают, что "Посейдон" обладает такой же ядерной мощностью, как и РС-28, а другие, что он вдвое больше. По словам некоторых российских официальных лиц, "Статус-6" может быть оснащен 100-мегатонным оружием, что в два раза мощнее самого крупного ядерного оружия, которое когда-либо испытывалось», – подчеркивает автор.

При этом обозреватель напоминает читателям, что использование оружие такой мощности не просто приведет к разрушению и облучению огромной территории, но и спровоцирует сильнейшее радиоактивное цунами. Поэтому нет никакого сомнения в том, что многоцелевая система «Статус-6», известная под названием «Посейдон» является оружием Судного дня и была создана не для победы в ядерной войне, а для предотвращения ее начала.

В заключение американский журналист делает вывод, что наличие у России ядерного оружия подобной мощности позволяет ей поддерживать в мире репутацию силы, с которой нельзя не считаться.