По словам аналитика, в США и Великобритании военные считаются самым угнетенным слоем населения.

Военные в США и Евросоюзе считаются самым угнетенным слоем населения. Именно это обстоятельство могло вынудить британских военнослужащих искать подработку в порноиндустрии. Такое мнение на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич.

Ранее начальство военно-морской базы Королевского флота Великобритании возбудило расследование в отношении женщины-лейтенанта. Ее уличили в съемке эротических видеороликов на сверхсекретной атомной подводной лодке, передает издание The Sun.

29-летняя Клэр Дженкинс, которая известная в платной соцсети OnlyFans как Калли Тейлор, выпускала видео на военно-морской базе Клайд, в частности, в пункте базирования Фаслейн в 40 километрах от шотландского Глазго. В профиле Дженкинс призывала людей платить по 15 долларов за просмотр фильмов.

По мнению начальства, Дженкинс могли шантажировать иностранные агенты.

«Командиры не могут в это поверить. Возможно, была угроза безопасности», — утверждает источник Королевского военно-морского флота.

Как объяснил Бабич, сегодня западные военные подчиняются строгому контролю со стороны законодательства. В частности, им запрещено заниматься политической деятельностью.

«От военных на Западе сейчас можно ждать чего угодно. В армию идут, как правило, представители самых бедных слоев населения. Военные США и Евросоюза — еще и одна из самых угнетенных и бесправных групп населения. Поэтому их можно только пожалеть. Например, в США военные не имеют права заниматься политической деятельностью. Когда-то это было введено, чтобы избежать военных переворотов. А сегодня для военных в США есть отдельное законодательство, ограничивающее их права», — сказал Бабич.

Если супружеская измена в обычной жизни остается личным вопросом мужа и жены, то для американских военных это будет считаться уголовным преступлением, констатировал Бабич. По его словам, тем самым военнослужащие ставят под угрозу безопасность страны.

«Поэтому среди военных так много недовольных. Если посмотреть на ход работы следственных органов по делу штурма Капитолия, можно обнаружить несколько десятков ветеранов боевых действий. Застреленная женщина Эшли Бэббит была военнослужащей — участвовала в войнах в Ираке, Афганистане», — сказал гость онлайн-эфира.

Ранее эксперт Бабич рассказал, как европейские СМИ отреагировали на закрытие на Украине трех оппозиционных телеканалов.