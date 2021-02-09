ВОЗ приступает ко второму этапу поиска источника распространения COVID-19

Источник происхождения коронавируса по итогам первого этапа расследования установить не удалось. Об этом сообщила комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

Источник происхождения коронавируса по итогам первого этапа расследования установить не удалось. Об этом сообщила комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

Член экспертной группы ВОЗ и заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков заявил, что для выявления источника заражения необходим второй этап исследований. Он подчеркнул, что в работе комиссии участвует 34 человека, среди которых 17 — члены ВОЗ, а остальные 17 — специалисты из КНР, передают "Известия".

Эксперты ВОЗ на пресс-конференции 9 февраля сообщили, что на данный момент установить источник попадания вируса на Уханьский рынок не удалось. По мнению специалистов, распространенная ранее версия о передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши к человеку маловероятна.