Бабич: в Европе нашли простое объяснение закрытию трех телеканалов на Украине
Политический обозреватель РИА Новости, независимый эксперт Дмитрий Бабич рассказал, как европейские СМИ отреагировали на закрытие трех оппозиционных телеканалов на Украине. По его словам, в Европе попытались обосновать решение украинского руководства «мещанской логикой». Об этом аналитик заявил на пресс-конференции «Как на Украине, в Европейском Союзе и США уничтожают свободу слова», проводимой Медигруппой «Патриот» во вторник, 9 февраля.
Ранее в Киеве прекратили эфирное вещание три телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они были отключены по указу украинского лидера Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Ограничения коснулись и владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака.
Санкции включают в себя аннулирование или приостановку лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также прекращение услуг по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.
Упомянутые телеканалы в стране связывают с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. По словам Бабича, именно за это обстоятельство и зацепились европейские СМИ.
«В Европе не сообщают, насколько важны эти телеканалы. Для обычного жителя Франции или Германии эти названия ничего не говорят. Они и в России мало что говорят. Но если сказать, что это как "Первый канал" или "НТВ", тогда они понимают, что имеется в виду. В Европе об этом писали, ссылаясь на фигуру Виктора Медведчука. Это объяснение простое, мещанское, мысль о том, что он контролирует эти телеканалы, что он лоббист российских интересов, а значит можно прекратить их вещание, без оглядки на закон. Абсолютно мещанская логика, но она работает», — рассказал Бабич.
На вопрос о том, почему европейские СМИ находятся в подобном состоянии, аналитик подчеркнул, что основная проблема состоит в ультралиберальной идеологии.
«Почему так получилось? Личными интересами это безобразие не объяснить. В Европе действует новая тоталитарная идеология — не коммунистическая, не нацистская, а либеральная. Только так можно объяснить это. Личными или национальными интересами объяснить невозможно, потому что то, что произошло на Украине, никому не принесло счастья», — не сомневается гость студии.
Кроме того, Бабич пояснил, что едва ли такой посыл исходит исключительно от США. По его словам, ненависть к России лежит в основе идеологии самого Евросоюза.
«Я категорически против той точки зрения, что США заставляют ЕС и отдельные европейские страны плохо поступать в отношении России или Украины. ЕС сам ненавидит Россию, это часть его идеологической основы. Вклад его намного больше, чем США. Он и понес больше всего потерей от санкций и контрсанкций. Они, в первую очередь, профинансировали Майдан и помогают нынешнему украинскому режиму», — подытожил Бабич.
Санкции против оппозиционных телеканалов на Украине осудили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».
На днях в Латвии на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР», сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ страны Иварс Аболиньш.
«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии», — написал он в Twitter.
Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim. NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā.— Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021
Кроме того, с 1 февраля крупнейшая в республике телекоммуникационная компания Tet прекратила ретрансляцию пяти российских телеканалов — Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедии» и «Киномикса» — из-за опасений возможного несоблюдения санкционного режима.