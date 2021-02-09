Бабич: в Европе нашли простое объяснение закрытию трех телеканалов на Украине

Аналитик рассказал, как европейские СМИ осветили отключение в Киеве трех оппозиционных телеканалов.

Политический обозреватель РИА Новости, независимый эксперт Дмитрий Бабич рассказал, как европейские СМИ отреагировали на закрытие трех оппозиционных телеканалов на Украине. По его словам, в Европе попытались обосновать решение украинского руководства «мещанской логикой». Об этом аналитик заявил на пресс-конференции «Как на Украине, в Европейском Союзе и США уничтожают свободу слова», проводимой Медигруппой «Патриот» во вторник, 9 февраля.

Ранее в Киеве прекратили эфирное вещание три телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они были отключены по указу украинского лидера Владимира Зеленского о введении против них санкций сроком на пять лет. Ограничения коснулись и владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака.

Санкции включают в себя аннулирование или приостановку лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а также прекращение услуг по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.

Упомянутые телеканалы в стране связывают с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. По словам Бабича, именно за это обстоятельство и зацепились европейские СМИ.

«В Европе не сообщают, насколько важны эти телеканалы. Для обычного жителя Франции или Германии эти названия ничего не говорят. Они и в России мало что говорят. Но если сказать, что это как "Первый канал" или "НТВ", тогда они понимают, что имеется в виду. В Европе об этом писали, ссылаясь на фигуру Виктора Медведчука. Это объяснение простое, мещанское, мысль о том, что он контролирует эти телеканалы, что он лоббист российских интересов, а значит можно прекратить их вещание, без оглядки на закон. Абсолютно мещанская логика, но она работает», — рассказал Бабич.

На вопрос о том, почему европейские СМИ находятся в подобном состоянии, аналитик подчеркнул, что основная проблема состоит в ультралиберальной идеологии.

«Почему так получилось? Личными интересами это безобразие не объяснить. В Европе действует новая тоталитарная идеология — не коммунистическая, не нацистская, а либеральная. Только так можно объяснить это. Личными или национальными интересами объяснить невозможно, потому что то, что произошло на Украине, никому не принесло счастья», — не сомневается гость студии.

Кроме того, Бабич пояснил, что едва ли такой посыл исходит исключительно от США. По его словам, ненависть к России лежит в основе идеологии самого Евросоюза.

«Я категорически против той точки зрения, что США заставляют ЕС и отдельные европейские страны плохо поступать в отношении России или Украины. ЕС сам ненавидит Россию, это часть его идеологической основы. Вклад его намного больше, чем США. Он и понес больше всего потерей от санкций и контрсанкций. Они, в первую очередь, профинансировали Майдан и помогают нынешнему украинскому режиму», — подытожил Бабич.

Санкции против оппозиционных телеканалов на Украине осудили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

На днях в Латвии на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР», сообщил председатель Национального совета по электронным СМИ страны Иварс Аболиньш.

«Мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать. НСЭСМИ сегодня утром принял решение с 15 февраля на год запретить ретрансляцию "Россия-РТР" на территории Латвии», — написал он в Twitter.

Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim. NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

Кроме того, с 1 февраля крупнейшая в республике телекоммуникационная компания Tet прекратила ретрансляцию пяти российских телеканалов — Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедии» и «Киномикса» — из-за опасений возможного несоблюдения санкционного режима.