Россиян от 60 лет добавили в приоритетную группу по вакцинации от COVID-19

Граждане, которые старше 60 лет, попали в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса в рамках национального календаря прививок.

Граждане, которые старше 60 лет, попали в приоритетную группу по вакцинации от коронавируса в рамках национального календаря прививок.

Министерство здравоохранения России добавило категорию граждан, которые могут получить вакцину от коронавирусной инфекции в рамках нацкалендаря профилактических прививок. Приказ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В категорию приоритета по вакцинации первого уровня включили россиян, возраст которых от 60 лет и старше, и тех, кто живет в городах с численностью населения от 1 миллиона человек и больше. Кроме них список пополнился медицинскими работниками, сотрудниками образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, также граждане, которые живут в организациях соцобслуживания, и лица с хроническими заболеваниями.