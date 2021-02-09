Шоумен Гоген Солнцев трогательно объявил о воссоединении со свой 65-летней супругой

Известный по телепроекту "Дом-2" эпатажный видеоблогер Гоген Солнцев объявил широкой общественности о воссоединении со своей немолодой супругой.

Известный по телепроекту "Дом-2" эпатажный видеоблогер Гоген Солнцев объявил широкой общественности о воссоединении со своей немолодой супругой.

Шоумен опубликовал совместный снимок с 65-летней женой Екатериной Терешкович. На фотографии супруги выглядят счастливыми. Под кадром Солнцев оставил трогательный комментарий о чувствах, сравнив любовь с белоснежной бабочкой.

"Когда стараешься ее выловить сачком - она упархивает, но, как только заканчиваешь за ней гоняться, она вдруг сама с удовольствием садится тебе на плечо...", — написал 40-летний блогер.

Похоже, что в семье все наладилось. Ранее пару часто сотрясали скандалы. Терешкович обвиняла супруга в рукоприкладстве, а он ее — в алкоголизме. Чтобы сохранить брак, супруга Солнцева даже прошла реабилитацию в наркологической клинике. Вернувшись из медучреждения, она поселилась за городом отдельно от супруга. Судя по всему, пара воссоединилась.