21:15 9 Февраля 2021Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова прилегла на солому ради изящного фото
Звезда российского кинематографа Екатерина Климова поразила поклонников своего творчества необычным фото на красной дорожке.
Звезда российского кинематографа Екатерина Климова поразила поклонников своего творчества необычным фото на красной дорожке.
Актриса театра и кино Екатерина Климова недавно посетила премьерный показ картины "Родные". Об этом она сообщила подписчикам в Instagram-аккаунте, опубликовав фотографию, на которой лежит на соломе, разбросанной по красной ковровой дорожке. Климова при этом позирует в сапогах на высоких каблуках, юбке и блузке кофейного оттенка.
"Фильм — отпад", — так отреагировала на просмотр картины 43-летняя актриса.
Публикацию Климовой оценили более 15 тысяч фолловеров. Стоит отметить, что в широкий прокат картина "Родные" должна выйти 11 февраля.