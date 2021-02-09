Россия предусмотрела риски дефицита газа в Калининградской области

Проблем с транзитом газа в Калининградскую область через Литву до сих пор не было, заявили в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Проблем с транзитом газа в Калининградскую область через Литву до сих пор не было, заявили в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта.

Завкафедрой географии, природопользования и пространственного развития Юрий Зверев в комментарии ФБА "Экономика сегодня" напомнил, что в регионе в качестве варианта резервных поставок есть СПГ-терминал. В случае серьезной аварии на трубопроводе или других проблемы этот источник может быть задействован.

Проекты "Новатэка" на Ямале обеспечат потребности калининградцев даже при блокировке поставок со стороны Литвы, хотя она вряд ли пойдет на такой шаг из-за чрезмерных экономических рисков. Основные проблемы сейчас связаны не с политической риторикой, а с пандемией COVID-19. Введен ряд ограничений, но в целом российский анклав нормально сосуществует с соседями. Транзитный режим регулируется на уровне Москвы и Брюсселя, а не Москвы и Вильнюса, уточнил Зверев.