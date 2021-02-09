Турецкие бандиты с оружием напали на туристку из России

Российская путешественница лишилась телефона после того, как ей стали угрожать пистолетом неизвестные злоумышленники.

Российская путешественница лишилась телефона после того, как ей стали угрожать пистолетом неизвестные злоумышленники.

По предварительным сведениям, 35-летняя женщина гуляла по безлюдной горной дороге Алтыняка в Анталии, когда к ней подошел мужчина и потребовал от нее отдать смартфон, сообщает издание Internet Haber. Когда она отказалась, ее оппонент указал на своего приятеля в машине, который достал пистолет.

Россиянка после того, как выполнила требования грабителей, сбежала в расположенный поблизости магазин, после чего на место происшествияв вызвали полицию. Правоохранители доставили пострадавшую в местное отделение для дачи показаний. Позднее они начали поиск автомобиля предполагаемых преступников, который успели зафиксировать камеры наружного наблюдения.