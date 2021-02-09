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21:01   9 Февраля 2021
Политика

Американский дипломат оценил вероятность переговоров Путина и Байдена

Американский дипломат оценил вероятность переговоров Путина и Байдена

США могут наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях.

Такое мнение озвучил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол. По его мнению, новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден способен наладить контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. Дипломат отметил успехи в продлении договора СНВ-3 на пять лет.

"Но что будет дальше, по каким другим вопросам они будут сотрудничать, об этом трудно говорить. Может быть, для Байдена будет легче говорить о правах человека, потому что нет конкретной положительной темы для дискуссии между Россией и Америкой сейчас", – сказал он.

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#россия #сша #переговоры

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