21:01 9 Февраля 2021Политика
Американский дипломат оценил вероятность переговоров Путина и Байдена
США могут наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях.
США могут наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях.
Такое мнение озвучил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол. По его мнению, новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден способен наладить контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. Дипломат отметил успехи в продлении договора СНВ-3 на пять лет.
"Но что будет дальше, по каким другим вопросам они будут сотрудничать, об этом трудно говорить. Может быть, для Байдена будет легче говорить о правах человека, потому что нет конкретной положительной темы для дискуссии между Россией и Америкой сейчас", – сказал он.