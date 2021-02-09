Американский дипломат оценил вероятность переговоров Путина и Байдена

США могут наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях.

США могут наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах, несмотря на имеющиеся сложности в отношениях.

Такое мнение озвучил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол. По его мнению, новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден способен наладить контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. Дипломат отметил успехи в продлении договора СНВ-3 на пять лет.