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20:52   9 Февраля 2021
Политика

Внучка Елизаветы II подарила королеве девятого правнука

Внучка Елизаветы II подарила королеве девятого правнука

Британская королева Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Внучка действующего монарха Эжени родила ребенка.

В Букингемском дворце ранее сообщали, что в начале 2021 года принцесса Эжени и господин Джек Бруксбэнк ожидают пополнения в семье.

В социальных сетях самой принцессы уже появились соответствующие переполненные радостью записи. На фотографиях пользователи увидели руки ее супруга с детскими пинетками.

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#великобритания #внук #королева #елизавета

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