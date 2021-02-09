День рождения в казанском ТЦ завершился переломами у детей

Следователи инициировали проверку после того, как поступила информация, что дети, которые провели день рождения в батутном центре в Казани, получили травмы.

Следователи инициировали проверку после того, как поступила информация, что дети, которые провели день рождения в батутном центре в Казани, получили травмы.

Сотрудники следственного комитета займутся проверкой батутного центра в Казани после инцидента с получившими там травмы детьми. В развлекательном центре три ребенка получили компрессионный перелом позвоночника. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Добавим, происшествие случилось во время празднования дня рождения десятилетнего мальчика. На мероприятие семья именинника пригласила родственников и десять друзей сына. Дети около шести часов провели на батутах и не жаловались. Однако на следующий день они стали чувствовать себя плохо. Выяснилось, что у одного из гостей перелом двух позвонков, у другого — "многочисленный компрессионный перелом".