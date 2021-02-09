Рашкин озвучил условия объединения КПРФ и ФБК Навального

Руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин провел стрим в YouTube, в ходе которого ответил на вопросы граждан.

Руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин провел стрим в YouTube, в ходе которого ответил на вопросы граждан.

Помимо вопросов о перспективах партии на предстоящих выборах в Госдуму, его спросили о возможности сотрудничества с "Фондом борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России). Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт". Почему-то организацию блогера Алексея Навального в ходе эфира он называл движением.

"Если движение согласно с этими нашими положениями в программе, тогда идет подписание договора, соглашения. Они разделяют нашу позицию, поэтому мы подписываем такие соглашения", – заявил он.

Следует отметить, что соратница Навального Любовь Соболь планирует получить поддержку КПРФ перед парламентскими выборами 2021 года.

Телеканал "360" писал, что суд заменил Навальному условный срок на реальный.