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20:35   9 Февраля 2021
Политика

Рашкин озвучил условия объединения КПРФ и ФБК Навального

Рашкин озвучил условия объединения КПРФ и ФБК Навального

Руководитель московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин провел стрим в YouTube, в ходе которого ответил на вопросы граждан.

Помимо вопросов о перспективах партии на предстоящих выборах в Госдуму, его спросили о возможности сотрудничества с "Фондом борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в России). Об этом рассказывается в материале издания "ПолитЭксперт". Почему-то организацию блогера Алексея Навального в ходе эфира он называл движением.

"Если движение согласно с этими нашими положениями в программе, тогда идет подписание договора, соглашения. Они разделяют нашу позицию, поэтому мы подписываем такие соглашения", – заявил он.

Следует отметить, что соратница Навального Любовь Соболь планирует получить поддержку КПРФ перед парламентскими выборами 2021 года.

Телеканал "360" писал, что суд заменил Навальному условный срок на реальный.

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#навальный #рашкин #соболь

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