Украинцы смогут путешествовать по Европе только с прививкой от COVID-19

Граждане Украины смогут попасть на территорию Евросоюза только после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на открытии форума "Украина 30".

Граждане Украины смогут попасть на территорию Евросоюза только после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на открытии форума "Украина 30".

Зеленский отметил, что ЕС намерен запретить путешествующим гражданам и трудовым мигрантам въезд с Украины при отсутствии соответствующей прививки. По мнению президента, меры должны быть зеркальными.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что Киев не будет вводить специальные паспорта для вакцинированной части населения. Вместо удостоверения будут выдаваться справки, соответствующие международным стандартам, объяснил он.

Украинское руководство ранее выразило сожаление из-за отсутствия у страны собственной вакцины от COVID-19, передает телеканал "360".