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20:33   9 Февраля 2021
Общество

Ситуацию с открытием границ для туристов оценили в России

Ситуацию с открытием границ для туристов оценили в России

Представители туристической отрасли в РФ особенно заинтересованы в открытии границ. Такое заявление сделала начальник управления Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Власти стран ведут много переговоров о возможности возобновления авиасообщения для путешественников, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. У представителей сферы туризма в России остались обязательства перед гражданами, которые до сих пор не могут реализовать купленные ранее путевки, объяснила Лысенкова.

Больше всего специалистов интересует возобновление маршрутов в Европу. Проработка данного вопроса позволит выполнить все обязательства перед туристами, подытожила эксперт в комментарии телеканалу "360". Риск заразиться коронавирусом на борту самолета невысок, считает руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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#туризм #границы #короанвирус

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