Ситуацию с открытием границ для туристов оценили в России

Представители туристической отрасли в РФ особенно заинтересованы в открытии границ. Такое заявление сделала начальник управления Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Представители туристической отрасли в РФ особенно заинтересованы в открытии границ. Такое заявление сделала начальник управления Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Власти стран ведут много переговоров о возможности возобновления авиасообщения для путешественников, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. У представителей сферы туризма в России остались обязательства перед гражданами, которые до сих пор не могут реализовать купленные ранее путевки, объяснила Лысенкова.

Больше всего специалистов интересует возобновление маршрутов в Европу. Проработка данного вопроса позволит выполнить все обязательства перед туристами, подытожила эксперт в комментарии телеканалу "360". Риск заразиться коронавирусом на борту самолета невысок, считает руководитель Росавиации Александр Нерадько.