Друзья экс-солиста "Иванушек" со скандалом не могут поделить его наследство

Потенциальные наследники Олега Яковлева, покойного экс-солиста группы "Иванушки International", устроили скандал из-за раздела имущества певца.

Потенциальные наследники Олега Яковлева, покойного экс-солиста группы "Иванушки International", устроили скандал из-за раздела имущества певца.

Еще при жизни кумир миллионов россиян завещал свою недвижимость близкому другу, актеру Роману Радову. Однако артист так и не смог вступить в наследство, потому что собственность присвоила себе экс-директор Яковлева Александра Куцевол.

Предприимчивая брюнетка настаивает на том, что перед смертью солиста успела выйти за него замуж. Брак якобы был оформлен в Сербии, поэтому на правах законной супруги Куцевол поселилась в квартире покойного "мужа".

Однако Роман Радов не собирается отступать и даже менял замки в полагающейся ему недвижимости. Закон также встал на его сторону, обязав Александру Куцевол в течение пяти дней покинуть элитные апартаменты.

В защиту товарища Яковлева выступила подруга покойного, журналистка Евгения Кириченко. Она обвинила "вдову" солиста "Иванушек" в травле, организованной брюнеткой в социальных сетях. Остальные гости программы "Прямой эфир", которая была посвящена умершему, поспешили выразить свое мнение по поводу ситуации, из-за чего в студии шоу разразился настоящий скандал.