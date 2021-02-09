Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:18   9 Февраля 2021
Политика

Предложение о новых антироссийских санкциях поступит от Жозепа Борреля

Предложение о новых антироссийских санкциях поступит от Жозепа Борреля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые антироссийские санкции.

По его словам, обсуждение вопроса о новых ограничительных мерах против России состоится 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС. Участники обсудят дальнейшие шаги, в том числе антироссийские санкции. Боррель планирует воспользоваться правом инициативы в качестве верховного представителя по внешней политике и сделать конкретное предложение по этому вопросу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #санкции #боррель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров