Предложение о новых антироссийских санкциях поступит от Жозепа Борреля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые антироссийские санкции.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении предложить новые антироссийские санкции.

По его словам, обсуждение вопроса о новых ограничительных мерах против России состоится 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС. Участники обсудят дальнейшие шаги, в том числе антироссийские санкции. Боррель планирует воспользоваться правом инициативы в качестве верховного представителя по внешней политике и сделать конкретное предложение по этому вопросу.