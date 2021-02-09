Финансовая неграмотность россиян способствует росту долгов по микрокредитам

Микрокредитование обычно привлекает людей с низким уровнем дохода и образования, легко поддающихся рекламе, считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

Микрокредитование обычно привлекает людей с низким уровнем дохода и образования, легко поддающихся рекламе, считает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

К декабрю у россиян накопилось 5,3 млн рублей, срок выплаты которых микрофинансовым организациям (МФО) просрочен на 90 и более дней. Конечно, от заемщиков, которым очень нужно "перехватить до зарплаты", здесь требуют минимум документов. Однако показательно, что сами сотрудники МФО не берут ссуды по своим "льготным ставкам", а идут в обычные банки.

Коренев в интервью "360" пояснил, что 1% в день, казалось бы, не виден, но это 365% годовых, а даже самый "грабительский" кредит в банке не превысит 20%. То есть низкая финансовая грамотность не позволяет гражданам оценить, на какие расходы они подписываются. По словам эксперты, услуги МФО стали популярны в период пандемии, приведшей к снижению рынка труда, росту безработицы и падению доходов населения.

До кризиса люди успели купить машины и квартиры в ипотеку, так что огромное количество микрозаймов берется именно на выплаты кредитов, взятых в коммерческих банках.