Ночное освещение города может спровоцировать развитие рака щитовидной железы

Чрезмерное освещение ночных улиц в больших городах может спровоцировать развитие рака щитовидной железы у жителей.

Чрезмерное освещение ночных улиц в больших городах может спровоцировать развитие рака щитовидной железы у жителей.

К такому выводу пришли научные сотрудники центра здоровья при Техасском университете. Исследование выявило, что у жителей сильно освещенных улиц на 55% выше риск развития раковой опухоли щитовидной железы.

Причиной этого является недостаточная темнота в ночной период, что нарушает выработку мелатонина, который препятствует росту раковых клеток в щитовидной железе. Яркий свет ночью нарушает циркадный ритм, что может дать толчок к развитию нескольких видов рака, заявили исследователи.

Экоактивисты называют излишнее освещение городских улиц световым загрязнением окружающей среды. Под этим они подразумевают неразумное использование освещения, которое вызывает дискомфорт у горожан, сообщает телеканал "360".