Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:08   9 Февраля 2021
Общество

Ночное освещение города может спровоцировать развитие рака щитовидной железы

Ночное освещение города может спровоцировать развитие рака щитовидной железы

Чрезмерное освещение ночных улиц в больших городах может спровоцировать развитие рака щитовидной железы у жителей.

К такому выводу пришли научные сотрудники центра здоровья при Техасском университете. Исследование выявило, что у жителей сильно освещенных улиц на 55% выше риск развития раковой опухоли щитовидной железы.

Причиной этого является недостаточная темнота в ночной период, что нарушает выработку мелатонина, который препятствует росту раковых клеток в щитовидной железе. Яркий свет ночью нарушает циркадный ритм, что может дать толчок к развитию нескольких видов рака, заявили исследователи.

Экоактивисты называют излишнее освещение городских улиц световым загрязнением окружающей среды. Под этим они подразумевают неразумное использование освещения, которое вызывает дискомфорт у горожан, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#город #онкология #освещение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров