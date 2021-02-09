Против H&M в России возбудили дело о неуплате пошлин на 3 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила уголовное дело против российской "дочки" компании H&M об уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила уголовное дело против российской "дочки" компании H&M об уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Поздравление компании в России, по версии таможни, в период с 2016 по 2019 год не фиксировало в декларации часть лицензионных сборов, оплачиваемых материнской H&M в Швеции. Чтобы покрыть несоответствие, выявленное аудиторской проверкой, "дочка" заплатила 3,1 млрд рублей. Сумма штрафа при этом может в два раза превышать это несоответствие.

Факт расследования ФТС подтвердили в пресс-службе H&M в Стокгольме. При этом деталей в компании не уточнили, так как не получили информации от местных властей.