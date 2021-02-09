Ефремов признался, что Пашаев предлагал ему "купить свидетелей" для суда

Следователи всерьез занялись группой свидетелей, дававших ложные показания по делу о смертельном ДТП с Ефремовым. Актер признался, что адвокат Пашаев хотел "купить людей".

Следователи всерьез занялись группой свидетелей, дававших ложные показания по делу о смертельном ДТП с Ефремовым. Актер признался, что адвокат Пашаев хотел "купить людей".

Осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассказал, что лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев предлагал ему "купить свидетелей" для суда.

Сам Пашаев не поверил, что Ефремов мог дать такие показания.

"Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел", — сказал он.

Скандально известный адвокат Эльман Пашаев станет фигурантом разбирательства о даче ложных показаний в деле Ефремова. Как известно, все три свидетеля защиты, в словах которых усомнился суд, были приглашены именно Пашаевым. Ряд СМИ заподозрил юриста в подкупе свидетелей.