Японцы "забыли" о Курилах на фоне внутренних проблем страны

Внутренние проблемы Японии отвлекли жителей страны от внешнеполитических вопросов, заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Внутренние проблемы Японии отвлекли жителей страны от внешнеполитических вопросов, заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Японцев сейчас не интересуют спекулятивные публикаций СМИ о Курилах, потому что в стране много внутренних проблем, считает эксперт.

В Токио происходит множество скандалов: сын премьера Японии уличен в коррупции, а экономика страны после пандемии катится вниз. В связи с этим японцы не особо обращают внимание на внешнеполитический курс, рассуждает Кистанов в беседе с "Экономикой Сегодня".

Япония думает, что Россия ужесточает позиции во внешней политике, так как приняла поправки к Конституции, которые говорят о незаконности призывов по отчуждению территорий. Однако неизвестно, когда Токио и Москва смогут вернуться к обсуждению актуальных вопросов, потому что переговоры заморожены до неопределенного времени.

Недавно политологи рассказали, какой тактики может придерживаться Токио в вопросах Курил, сообщает телеканал "360".