Наследник Меркель пообещал Украине членство в Евросоюзе

Новый глава ХДС одобрил идею расширения ЕС и вступления в него Украины. Эксперты считают, что политик попытался успокоить Киев на фоне строительства СП-2.

Заявления ФРГ о возможном вступлении Украины в Евросоюз были сделаны на фоне острой дискуссии вокруг строительства «Северного потока — 2». Таким образом в Бундестаге попытались «успокоить» Киев и учесть его интересы. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявила ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Новоиспеченный глава Христианско-демократического союза (ХДС) и потенциальный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет положительно оценил идею расширения ЕС. В частности, политик согласился поддержать стремление Украины вступить в объединение. Об этом в Twitter сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Breaking‼️ Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи‼️ Чи має Україна стати членом ЄС? «Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу» Браво???????? Danke @ArminLaschet???????? pic.twitter.com/Hr9439tsP5 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

«Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу», — процитировал посол слова Лашета.

По мнению Мельника, заявление лидера ХДС «чрезвычайно важно». На новую должность премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия был избран 16 января.

«Это настоящий прорыв... Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало. Теперь мы начинаем еще более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги», — продолжил украинский посол.

Однако Тимошенкова напомнила, что Армин Лашет пока еще даже не является канцлером Германии, хотя вероятность того, что он выдвинет свою кандидатуру на пост, как в свое время это сделала Меркель, велика. Так или иначе, принимать решение о вступлении Украины в ЕС будут все страны-участницы организации.

«Даже если Лашет станет канцлером Германии, то решение должны будут принимать все члены ЕС. Есть еще Маркус Зедер — премьер-министр Баварии. Пока Лашет не выступил с какой-то пресс-конференцией, эта цитата — только со слов украинской стороны. Скорее всего, это заявление было сделано в официальной беседе, но не для широкой публики. Говорить о том, что это позиция Германии, пока рано», — подчеркнула собеседница издания.

С другой стороны, важно учитывать и текущую политическую обстановку, на фоне которой было озвучено заявление главы ХДС. В частности, в конце декабря экс-министр обороны США Роберт Гейтс попросил «призвать к ответу» Германию за попытку променять интересы Польши и Украины на выгоду от использования «Северного потока – 2».

«США попросили суверенную Германию убедить их в том, что этот проект не будет угрожать независимости и безопасности энергетической Европы и будет учитывать интересы Украины. Это возмутило Германию, потому она всегда выступала за то, чтобы транзит не прекращался через ее сторону. На фоне этого усиления острых дискуссий вокруг СП-2 и были сделаны подобные заявления, чтобы украинская сторона успокоилась и почувствовала некую надежду», — объяснила Тимошенкова.

Впрочем, вопрос вступления Украины в ЕС на данном этапе эксперт назвала неактуальным. Для начала Киеву необходимо разрешить все разногласия, включая конфликт в Донбассе.

«У Украины есть конфликт с Россией, есть нерешенный вопрос с Донбассом. Но если рассматривать на большую перспективу и сравнивать с вопросом вступления Турции, то ЕС будет более выгодно вступление Украины, но только Украины, которая не имеет споров с соседями», — подытожила политолог.

Схожее мнение озвучил и украинский посол в Германии:

«Пока конфликт [в Донбассе — прим. ред.] продолжается, пока эта война и дальше имеет место, то говорить о членстве для политического истеблишмента Германии просто язык не всегда поворачивался», — сказал Мельник.

Примечательно, что в 2018 году украинский парламентарий от фракции «Блок Петра Порошенко» (ныне — партия «Европейская солидарность») Игорь Кононенко заявил, что Ангела Меркель якобы «впервые назвала примерный срок», который понадобится Киеву для вступления в ЕС, а именно 5-8 лет.

Впоследствии фрау Меркель даже опровергла слова Кононенко, подчеркнув, что на тот момент вопроса о членстве Украины в объединении вообще не стояло.