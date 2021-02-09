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23:04   9 Февраля 2021
Весь мир

Наследник Меркель пообещал Украине членство в Евросоюзе

Наследник Меркель пообещал Украине членство в Евросоюзе

Заявления ФРГ о возможном вступлении Украины в Евросоюз были сделаны на фоне острой дискуссии вокруг строительства «Северного потока — 2». Таким образом в Бундестаге попытались «успокоить» Киев и учесть его интересы. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявила ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

Новоиспеченный глава Христианско-демократического союза (ХДС) и потенциальный преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет положительно оценил идею расширения ЕС. В частности, политик согласился поддержать стремление Украины вступить в объединение. Об этом в Twitter сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу», — процитировал посол слова Лашета.

По мнению Мельника, заявление лидера ХДС «чрезвычайно важно». На новую должность премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия был избран 16 января.

«Это настоящий прорыв... Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало. Теперь мы начинаем еще более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги», — продолжил украинский посол.

Лашет попытался успокоить Украину и обещал ей членство в Евросоюзе

Однако Тимошенкова напомнила, что Армин Лашет пока еще даже не является канцлером Германии, хотя вероятность того, что он выдвинет свою кандидатуру на пост, как в свое время это сделала Меркель, велика. Так или иначе, принимать решение о вступлении Украины в ЕС будут все страны-участницы организации.

«Даже если Лашет станет канцлером Германии, то решение должны будут принимать все члены ЕС. Есть еще Маркус Зедер — премьер-министр Баварии. Пока Лашет не выступил с какой-то пресс-конференцией, эта цитата — только со слов украинской стороны. Скорее всего, это заявление было сделано в официальной беседе, но не для широкой публики. Говорить о том, что это позиция Германии, пока рано», — подчеркнула собеседница издания.

С другой стороны, важно учитывать и текущую политическую обстановку, на фоне которой было озвучено заявление главы ХДС. В частности, в конце декабря экс-министр обороны США Роберт Гейтс попросил «призвать к ответу» Германию за попытку променять интересы Польши и Украины на выгоду от использования «Северного потока – 2».

Лашет попытался успокоить Украину и обещал ей членство в Евросоюзе

«США попросили суверенную Германию убедить их в том, что этот проект не будет угрожать независимости и безопасности энергетической Европы и будет учитывать интересы Украины. Это возмутило Германию, потому она всегда выступала за то, чтобы транзит не прекращался через ее сторону. На фоне этого усиления острых дискуссий вокруг СП-2 и были сделаны подобные заявления, чтобы украинская сторона успокоилась и почувствовала некую надежду», — объяснила Тимошенкова.

Впрочем, вопрос вступления Украины в ЕС на данном этапе эксперт назвала неактуальным. Для начала Киеву необходимо разрешить все разногласия, включая конфликт в Донбассе.

Лашет попытался успокоить Украину и обещал ей членство в Евросоюзе

«У Украины есть конфликт с Россией, есть нерешенный вопрос с Донбассом. Но если рассматривать на большую перспективу и сравнивать с вопросом вступления Турции, то ЕС будет более выгодно вступление Украины, но только Украины, которая не имеет споров с соседями», — подытожила политолог.

Схожее мнение озвучил и украинский посол в Германии:

«Пока конфликт [в Донбассе — прим. ред.] продолжается, пока эта война и дальше имеет место, то говорить о членстве для политического истеблишмента Германии просто язык не всегда поворачивался», — сказал Мельник.

Примечательно, что в 2018 году украинский парламентарий от фракции «Блок Петра Порошенко» (ныне — партия «Европейская солидарность») Игорь Кононенко заявил, что Ангела Меркель якобы «впервые назвала примерный срок», который понадобится Киеву для вступления в ЕС, а именно 5-8 лет.

Впоследствии фрау Меркель даже опровергла слова Кононенко, подчеркнув, что на тот момент вопроса о членстве Украины в объединении вообще не стояло.

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