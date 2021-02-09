Иранская разведка допустила возможность создания ядерного оружия

Глава службы военной разведки Ирана допустил возможность создания в своей стране ядерного оружия. Однако при определенных условиях.

Глава службы военной разведки Ирана допустил возможность создания в своей стране ядерного оружия. Однако при определенных условиях.

Такое может произойти, если западные страны не прекратят оказывать экономическое и политическое давление и не вернутся за стол переговоров, передает The Times of Israel.

"Долгое время наша ядерная программа носила исключительно мирный характер, а ядерное оружие было запрещено не только международными законами, но фетвой (решение, принятое духовным лидером страны, муфтием, факихом или алимом, основанное на нормах мусульманского права и обязательное к исполнению наравне с национальными законами — Прим. ред.) нашего верховного лидера. Однако если Запад не прекратит оказывать на нас давление, мы можем пересмотреть свое решение, и виноваты тогда будем не мы, а Запад. Порой загнанный в угол кот способен сделать нечто такое, на что не способна даже самая дикая кошка", — заявил иранский дипломат Алави.

Это высказывание можно также связать со словами Госсекретаря США Энтони Блинкена, который на прошлой неделе заявил, что с текущими темпами обогащения урана Иран может уже в считанные месяцы запустить производство ядерного оружия.

Ранее бывший иранский дипломат Амир Мусави в своей статье для Foreign Policy также ссылался на фетву Верховного лидера Ирана Аятоллы Хомейни, который имеет решающее право голоса по всем вопросам в жизни страны. Мусави подчеркнул, что хоть фетва и носит обязательный характер, внешние обстоятельства могут привести к ее пересмотру.

Сам Верховный Лидер настаивает на том, что сначала США должны снять все санкции с Ирана, и только потом они сядут за стол переговоров. В ответ президент США Джо Байден в эфире телеканала CBS заявил, что не намерен ослаблять экономическое давление до тех пор, пока Иран не прекратит производство обогащенного урана.