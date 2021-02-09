Максим Шугалей избран новым главой Фонда защиты национальных ценностей

Социолог Максим Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Социолог Максим Шугалей возглавил Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, 29 января на заседании совета ФЗНЦ Шугалей был избран новым президентом фонда.

"Признаться, у нас не было долгих раздумий: Максим знает и любит свою работу, цели, которые преследует Фонд", — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Напомним, в 2019 году российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены ливийскими боевиками в Триполи. На протяжении полутора лет террористы удерживали российских граждан в неофициальной тюрьме "Митига". В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Государственного совета Республики Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены из плена в Ливии и вернулись в Россию.