Нейросеть научили анализировать эмоции человека по дыханию и сердечному ритму

Искусственный интеллект способен распознавать эмоции человека по дыханию и сердечному ритму, не анализируя ни мимику, ни голос.

Искусственный интеллект способен распознавать эмоции человека по дыханию и сердечному ритму, не анализируя ни мимику, ни голос.

Новый метод определения эмоций представили ученые из Лондонского университета королевы Марии. Традиционно для их распознавания используются такие сигналы, как мимика, жесты и движения глаз. Однако британские ученые в своей разработке решили обратиться к "невидимым" факторам.

Исследователи предложили участникам эксперимента посмотреть ролики с запечатленными эмоциями. В этот момент ученые направили на них радиоволны. Благодаря этому впоследствии специалисты получили информацию о сердечном ритме и частоте дыхания добровольцев. Эти данные загрузили в нейросеть.

Искусственный интеллект не способен создать вакцину от коронавируса.Он призван решать лишь рутинные задачи, отмечает телеканал "360". Такое мнение озвучил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Нейросеть, по его мнению, не может вести интеллектуальный поиск.