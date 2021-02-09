Труп молодой девушки нашли под окнами многоэтажки в Воронеже

Инцидент произошел на улице Шишкова. Жители одной из многоэтажек обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Инцидент произошел на улице Шишкова. Жители одной из многоэтажек обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

На месте происшествия работали следователи. Установлено, что погибшей было 23 года. По предварительным данным, девушка упала с 16 этажа многоквартирного дома. Правоохранители провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Домодедове со второго этажа загородного дома выпала пятилетняя девочка, ее с травмами госпитализировали в больницу, сообщало РИАМО.