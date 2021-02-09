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18:04   9 Февраля 2021
Политика

Саакашвили призвал сторонников не повиноваться властям Грузии

Саакашвили призвал сторонников не повиноваться властям Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к сторонникам в Тбилиси и потребовал не соблюдать ограничения, которые ввели из-за коронавируса.

Политик заявил, что организовать протест против незаконных действий властей является правом и обязанностью граждан. По его словам, если население желает будущего для своих детей, необходимо отказаться от выполнения установленных ограничений на фоне пандемии. Кроме того, следует прекратить оплачивать штрафы, которое установило правительство.

Телеканал "360" ранее сообщал, что Михаил Саакашвили прокомментировал закрытие оппозиционных телеканалов на Украине. По его словам, это приведет к потере территорий государством.

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#саакашвили #грузия #коронавирус

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