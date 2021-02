Леонков объяснил, где ошиблись США в своем сценарии ядерного уничтожения РФ

Американские ученые, спрогнозировавшие сценарий возможного развития событий в случае войны между Россией и Западом, допустили в своих расчетах маленькую промашку, которая, однако, полностью разрушает всю выстроенную ими модель.

Об этом в комментарии Федеральному бизнес агентству «Экономика сегодня» заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков

По прогнозу ученых из Принстонского университета, первая фаза возможного конфликта между Россией и странами Запада будет заключаться в том, что расположенные в Европе силы НАТО нанесут удар крылатыми ракетами с моря и воздуха по самому западному рубежу РФ – Калининграду. Россия ответит встречным ударом, и в результате взаимных ударов погибнут, по предварительным прикидкам, порядка 3,5 млн человек.

Вторая фаза спрогнозированного в Принстонском университете США военного конфликта будет заключаться в том, что США используют против России ядерное оружие. В результате обмена ядерными ударами в России и США будет уничтожена большая часть крупных городов. Количество жертв при этом достигнет 100 млн человек.

Однако, по мнению Алексея Леонкова, американские ученых, составлявшие этот страшный прогноз не учли, что в их симуляции российские ракеты стартуют с небольшим опозданием, что не соответствует реальному положению вещей.

«Когда будут стартовать ракеты в США, наши тоже стартуют. Причем российские снаряды, вероятнее всего, долетят раньше, поскольку Москва обладает гиперзвуковым оружием, намного опережающим устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты США», — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, напомнил Леонков, в американской симуляции не учтена эффективность российских средств противовоздушной обороны – систем С-400 и С-500, которые смогут перехватить значительную часть американских ракет, и те, таким образом, не причинят вреда российским городам.

Напомним, ранее американское издание We Are The Mighty опубликовало сравнительный анализ ядерных вооружений, имеющихся у США и России, в котором было вынуждено признать полное превосходство Москвы. В частности, автор материала с удивлением отмечает, что Россия, несмотря на введенные против нее санкции, разработала и поставила на вооружение более смертоносное оружие, чем устаревшие ракеты, которыми располагают США. В качестве примера, издание приводит российский ракетный комплекс «Сармат», мощность которого в 35 раз превышает мощность американских ракет LGM-30 Minuteman III.