Российская экономика продемонстрировала стабильность в условиях мировой рецессии. Это подтверждает анализ, проведенный исполнительными директорами Международного валютного фонда.

Российская экономика продемонстрировала стабильность в условиях мировой рецессии. Это подтверждает анализ, проведенный исполнительными директорами Международного валютного фонда.

Устойчивость экономики России была обеспечена обширными резервами, которые использовались для стимулирования финансового сектора. Благодаря Фонду национального благосостояния Правительство РФ реализовало программу поддержки населения, предоставило льготные кредиты для бизнеса и выделило стимулирующие выплаты бюджетникам.

ВВП страны по итогам года вернется к росту — он составит около 3%. В МВФ отмечают, что российская экономика оказалась устойчивее, чем у некоторых других развивающихся государств. В перспективе программа вакцинации населения может обеспечить дополнительное ускорение восстановительных процессов.