Накормивший младенца наркотиками петербуржец задержан

Следователи задержали жителя Санкт-Петербурга после того, как он накормил свою новорожденную дочь детской семью, в которой содержались наркотики. Ребенок был госпитализирован.

Следователи задержали жителя Санкт-Петербурга после того, как он накормил свою новорожденную дочь детской семью, в которой содержались наркотики. Ребенок был госпитализирован.

Житель Северной столицы стал фигурантом уголовного дела после инцидента с ребенком. Он решил накормить свою новорожденную дочь детской смесью, в которой были психотропные вещества, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Ребенок был госпитализирован. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает. Известно, что отец вел асоциальный образ жизни. Он употреблял наркотики и пил алкоголь. Во время приема очередной дозы, он допустил попадание запрещенных веществ в детское питание, которое потом дал новорожденной. Следователи пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося. Речь идет, в том числе, и о лишении отца родительских прав.