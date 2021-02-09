Опубликованы жуткие кадры с экс-солистом "Иванушек", снятые незадолго до его смерти

Российский тележурналист Андрей Малахов показал ужасающие кадры экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые были сделаны фактически перед его смертью.

Российский тележурналист Андрей Малахов показал ужасающие кадры экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева, которые были сделаны фактически перед его смертью.

Малахов посвятил умершему летом 2017 года 47-летнему певцу целый впуск своей авторской программы "Прямой эфир". Присутствующие спорили о том, кому действительно должно достаться наследство исполнителя. В квартире, принадлежавшей Яковлеву при жизни, поселилась Александра Куцевол. Женщина выполняла обязанности директора артиста, однако после его смерти объявила себя его женой.

Андрей Малахов привлек внимание увлекшейся спором публики видеозаписью с обращением певца. За десять дней до смерти Яковлев записал для фанатов видео. На нем внешний вид исполнителя ясно свидетельствует о его плохом самочувствии.

"Чувствуют мое сердце и мой нос, что лета не будет. Так что крепитесь, держитесь, утепляйтесь и постарайтесь найти себе где-нибудь теплое местечко или куда-то съездить. Запастись загаром, витамином D", — сказал Олег.

Малахов отметил, что у Яковлева желтушный, нездоровый оттенок лица и глаз. Врачи назвали причиной смерти артиста остановку сердца. За несколько дней до этого он попал в московскую больницу с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени.

Бывший солист известной российской группы оставлял завещание, по которому его квартира должна достаться племяннице артиста Татьяне Яковлевой и его другу Роману Радову. Однако Роман уже 3,5 года не может попасть в квартиру из-за директора Олега Александры Куцевол.