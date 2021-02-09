Литовкин объяснил, что хочет скрыть Киев за учениями НАТО на Украине

Военный эксперт убежден, что Зеленский готовит страну ко вступлению в Североатлантический альянс.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». Это значит, что вооруженные силы других стран смогут свободно проводить учения на территории Украины.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с информационным изданием Nation News рассказал, что это никак не отразится на военном конфликте на востоке Украины.

«Иностранные военнослужащие принимать участие в боевых действиях в Донбассе не могут по определению, потому что это гражданская война, а не международный конфликт. Они могут быть там консультантами или инструкторами, но это не значит, что они будут стрелять или участвовать в этих боевых действиях», — заявил эксперт.

Причиной, по которой Владимир Зеленский сконцентрировался на вооруженных силах, является его желание как можно более тесно сотрудничать с Североатлантическим альянсом. Учения, которые Украина готова принять на своей территории, как раз и являются подготовкой ко вступлению в НАТО. Впрочем, нельзя забывать, что эти маневры станут просто обманом местного населения, добавил Литовкин.

«Потому что Украину никто в НАТО не ждет, и никто в НАТО не примет, там идет война, есть претензии к соседям территориальные, а в НАТО никто никогда такие страны не принимает. Разговоры о НАТО на Украине — это попытка отвлечь внимание населения от развала экономики, повышения коммунальных тарифов и развала обороны промышленности», — подытожил военный эксперт.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».