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17:20   9 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Литовкин объяснил, что хочет скрыть Киев за учениями НАТО на Украине

Литовкин объяснил, что хочет скрыть Киев за учениями НАТО на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». Это значит, что вооруженные силы других стран смогут свободно проводить учения на территории Украины.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с информационным изданием Nation News рассказал, что это никак не отразится на военном конфликте на востоке Украины.

«Иностранные военнослужащие принимать участие в боевых действиях в Донбассе не могут по определению, потому что это гражданская война, а не международный конфликт. Они могут быть там консультантами или инструкторами, но это не значит, что они будут стрелять или участвовать в этих боевых действиях», — заявил эксперт.

Причиной, по которой Владимир Зеленский сконцентрировался на вооруженных силах, является его желание как можно более тесно сотрудничать с Североатлантическим альянсом. Учения, которые Украина готова принять на своей территории, как раз и являются подготовкой ко вступлению в НАТО. Впрочем, нельзя забывать, что эти маневры станут просто обманом местного населения, добавил Литовкин.

Литовкин объяснил, что хочет скрыть Киев за учениями НАТО на Украине

«Потому что Украину никто в НАТО не ждет, и никто в НАТО не примет, там идет война, есть претензии к соседям территориальные, а в НАТО никто никогда такие страны не принимает. Разговоры о НАТО на Украине — это попытка отвлечь внимание населения от развала экономики, повышения коммунальных тарифов и развала обороны промышленности», — подытожил военный эксперт.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

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#сша #украина #нато #зеленский

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