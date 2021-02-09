Фотография президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов была опубликована на обновленном официальном сайте главы республики. Об этом сообщает "КП — Беларусь".

Фотография президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов была опубликована на обновленном официальном сайте главы республики. Об этом сообщает "КП — Беларусь".

Информация об обновленном сайте президента появилась сегодня, 9 февраля, в Telegram-канале "Пул Первого". Сообщалось, что в разделе "Президент без галстука" содержится много интересных сведений о жизни Александра Лукашенко. Также там появились его личные фотографии, в том числе, снимок со старшим сыном Виктором, где президент РБ запечатлен без усов.

По информации СМИ, на портале также содержались сведения о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках, однако отсутствовали данные о жене Галине и матери младшего сына Николая.