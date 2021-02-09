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17:17   9 Февраля 2021
Политика

Лукашенко шокировал Белоруссию фотографией без усов

Лукашенко шокировал Белоруссию фотографией без усов

Фотография президента Белоруссии Александра Лукашенко без усов была опубликована на обновленном официальном сайте главы республики. Об этом сообщает "КП — Беларусь".

Информация об обновленном сайте президента появилась сегодня, 9 февраля, в Telegram-канале "Пул Первого". Сообщалось, что в разделе "Президент без галстука" содержится много интересных сведений о жизни Александра Лукашенко. Также там появились его личные фотографии, в том числе, снимок со старшим сыном Виктором, где президент РБ запечатлен без усов.

Лукашенко шокировал Белоруссию фотографией без усов

По информации СМИ, на портале также содержались сведения о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках, однако отсутствовали данные о жене Галине и матери младшего сына Николая.

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