Чекисты в Киргизии задержали директора за присвоение зарплат учителей

Сотрудники спецслужбы Киргизии ГКНБ задержали директора школы в Таласской области. Она подозревается в злоупотреблении должностным положением.

Сотрудники спецслужбы Киргизии ГКНБ задержали директора школы в Таласской области. Она подозревается в злоупотреблении должностным положением.

Согласно оперативным данным, руководитель образовательного учреждения наживалась на подчиненных. Она запугала жертв увольнением с работы после чего заполучила доступ к их банковским картам. В директорском кабинете силовики обнаружили девять карт. Карты принадлежали педагогам и техническим работникам.

Следствие считает, что директор периодически забирала часть зарплат у потерпевших. Правоохранители считают, что в деле могут быть еще фигуранты, их личности устанавливаются.