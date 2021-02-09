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17:12   9 Февраля 2021
Происшествия

Чекисты в Киргизии задержали директора за присвоение зарплат учителей

Чекисты в Киргизии задержали директора за присвоение зарплат учителей

Сотрудники спецслужбы Киргизии ГКНБ задержали директора школы в Таласской области. Она подозревается в злоупотреблении должностным положением.

Согласно оперативным данным, руководитель образовательного учреждения наживалась на подчиненных. Она запугала жертв увольнением с работы после чего заполучила доступ к их банковским картам. В директорском кабинете силовики обнаружили девять карт. Карты принадлежали педагогам и техническим работникам.

Следствие считает, что директор периодически забирала часть зарплат у потерпевших. Правоохранители считают, что в деле могут быть еще фигуранты, их личности устанавливаются.

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#киргизия #школа #гкнб

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