Данные «Алмаз-Антея» могут обернуться для дела по MH17 «Ловушкой-22»

Решение суда в Нидерландах приобщить к делу о крушении рейса МН17 отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» можно назвать конструктивным шагом. Однако подобный поворот может завести ход дела в логический тупик из-за действия взаимоисключающих правил.

Решение суда в Нидерландах приобщить к делу о крушении рейса МН17 отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» можно назвать конструктивным шагом. Однако подобный поворот может завести общий ход дела в логический тупик из-за действия взаимоисключающих правил.

Такое опасение в эфире радио Sputnik высказал политолог Александр Коньков, комментируя сложившуюся на слушаньях по делу МН17 ситуацию.

Ранее в Нидерландах было оглашено постановление суда приобщить к делу о катастрофе с малайзийским Boeing-777, который разбился летом 2014 года над Донецкой областью, отчеты о расследовании, проведенном российским концерном «Алмаз-Антей».

Решение огласил судья Хендрик Стинхейс, председательствующий на слушаньях, удовлетворивший таким образом запрос защиты обвиняемого по данному делу россиянина Олега Пулатова.

Однако, как заявил судья Стинхейс, эксперты концерна «Алмаз-Антей» не будут допущены к осмотру обломков малайзийского лайнера до того, как состоится их допрос. При этом слушания по делу МН17 были отложены до середины апреля 2021 года. Об этом также было объявлено в суде Нидерландов.

Напомним, Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, на борту которого находились 298 человек, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, где к тому моменту уже несколько месяцев продолжалась военная операция ВСУ против ополченцев Донбасса.

Созданная Нидерландами ССГ (совместная следственная группа) назвала обвиняемыми по данному делу россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко. Слушанья по данному делу начались в суде Нидерландов 9 марта 2020 года, при чем трое из четверых обвиняемых участвуют в процессе заочно. Интересы Олега Пулатова на суде представляет группа адвокатов, включающая двух голландских и одного российского защитников.

«Изначально вся процедура расследования в Нидерландах крушения малайзийского Boeing носила политизированный характер, значительная часть информации принималась выборочно», — напомнил Александр Коньков, комментируя в эфире радио Sputnik новости из зала суда.

Поэтому, по его словам, сам факт того, что нидерландский судья постановил приобщить к делу информацию, предоставляемую концерном «Алмаз-Антей», на которую ранее ССГ просто закрывала глаза, нужно рассматривать как конструктивный поворот событий.

«Другое дело, не заведет ли это общий ход дела в очередную "Ловушку-22" ("Ловушка-22" или "Уловка-22" ‒ логический тупик, вызванный действием взаимоисключающих правил, описан в одноименной книге Дж. Хеллера, ‒ ред. «ПС»), в ситуацию, из которой не будет выхода ‒ здесь пока больше вопросов, чем ответов», ‒ сказал Александр Коньков.

Также эксперт отметил, что эффективность судопроизводства по делу МН17 увеличится, если суд будет рассматривать всю значимую информацию о крушении малайзийского «Боинга», а не только те сведения, которые соответствуют версии следственной группы.

Расследование, проведенное Совместной следственной группой под руководством голландской Генпрокуратуры, преследовало единственную цель – обвинить в катастрофе ополченцев Донбасса и Россию, доказав, что лайнер якобы был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук» принадлежащего 53-й бригаде, расположенной в Курске. Эту версию вскоре после трагедии озвучил Киев. В России отвергли обвинения в свой адрес, назвав их необоснованными.

При этом концерн «Алмаз-Антей провел собственное расследование, в ходе которого было установлено, что малайзийский Boeing был сбит с территории, находившейся под контролем украинских силовиков.